Tallon Griekspoor heeft maandag op het grastoernooi van Mallorca de tweede ronde bereikt. De Nederlander versloeg de geroutineerde Spanjaard Feliciano López in twee sets: 7-6 (3) en 7-6 (3).

In de partij was vrijwel geen sprake van krachtsverschil. De wedstrijd ging nagenoeg gelijk op. In de beide tiebreaks wist de 25-jarige Griekspoor echter steeds het verschil te maken.

De veertigjarige López zag vorige maand een imposant record ten einde komen. De nummer 214 van de wereld verloor in het kwalificatietoernooi van Roland Garros en ontbrak daardoor na 79 optredens voor het eerst sinds 2002 op een Grand Slam-toernooi.

In zijn volgende partij neemt Griekspoor, de nummer 53 van de wereld, het op tegen Alex Molcan. De Slowaak, die drie plekken hoger dan Griekspoor staat, rekende in de eerste ronde af met de Serviër Miomir Kecmanovic.

Voor Griekspoor is het toernooi op het Spaanse eiland zijn laatste optreden voor Wimbledon. Het Grand Slam-toernooi in Londen begint over precies een week.