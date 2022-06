Kira Toussaint is er maandag in Boedapest niet in geslaagd om een WK-medaille te veroveren op de 100 meter rugslag. De Nederlandse eindigde met een tijd van 59,99 seconden op de zesde plek.

De 28-jarige Toussaint gold niet als een van de topfavorieten. Halverwege lag de Noord-Hollandse op de vijfde plek. Met haar tijd was Toussaint ruim acht tienden langzamer dan de tijd waarmee ze zondag als vierde eindigde in de halve eindstrijd.

De Amerikaanse Regan Smith pakte met 58,22 het goud. Het zilver ging naar de Canadese Kylie Masse (58,40) en Claire Curzan (58,67) uit de Verenigde Staten completeerde het podium.

Toussaint veroverde in november vorig jaar bij de EK kortebaan in Kazan goud op de 50, 100 en 200 meter rugslag. Ze haalde op de Olympische Spelen van Tokio ook de finale van de 100 rug en eindigde daarin als zevende. Bij de vorige WK langebaan, drie jaar geleden in Zuid-Korea, ontbrak ze in de finale van de 100 meter. Toussaint zwom toen wel de finale van de 50 meter rugslag.

Toussaint trainde de afgelopen maanden in de Verenigde Staten. Ze richtte zich eigenlijk op de EK van augustus in Rome, maar verraste zichzelf zondag een beetje met de vierde tijd in de halve finales van de WK in de Hongaarse hoofdstad (59,16). In de finale wist ze die tijd niet te benaderen.

Caspar Corbeau slaagde er niet in om een finaleplek te bemachtigen op de 50 meter schoolslag. Foto: Getty Images

Geen finaleplekken Corbeau en Steenbergen

Eerder op de avond slaagde Caspar Corbeau er niet in om de finale te bereiken van de 50 meter schoolslag. Met een tijd van 27,44 eindigde hij in de halve eindstrijd als twaalfde.

Nicolò Martinenghi was de snelste in de halve finales (26,57). De Italiaan won zondag al goud op de 100 meter schoolslag. Arno Kamminga pakte zilver op de 100 meter schoolslag. Hij komt niet in actie op de 50 meter en concentreert zich volledig op de 200 meter schoolslag.

Marrit Steenbergen haalde de finale van de 200 meter vrije slag niet. Ze zwom de vijftiende tijd in de halve finales (1.58,93). De Britse Freya Anderson kwalificeerde zich met de snelste tijd voor de eindstrijd (1.56,05).

De zilveren medaille van Kamminga is de enige medaille die Nederland tot dusver heeft veroverd. De WK zwemmen in Boedapest zijn vrijdag begonnen en duren nog tot en met 2 juli.