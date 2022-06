Springruiter Bart Bles is maandag per direct geschorst nadat hij is betrapt op doping. Hij pakte in april op het Nederlands kampioenschap springen een zilveren medaille, die hij nu moet inleveren.

"Ik heb me mee laten slepen op een avond uit. Het is ongelooflijk stom en ik heb er vreselijk veel spijt van", zegt Bles maandag op de site van de hippische bond KNHS. "Ik laat hiermee het hele team in de steek, het had nooit mogen gebeuren."

De 41-jarige Bles testte tijdens het NK in Deurne positief. Om welk middel het gaat, is niet bekend. Via een tuchtprocedure moet worden bepaald voor hoelang de schorsing geldt.

De sponsor van de ruiter uit Babberich, EF Equestrian, liet weten Bles te schorsen "conform de contractueel overeengekomen huisregels" en hanteert een zerotolerancebeleid als het gaat om het overtreden van de huisregels. "Een dergelijke positieve test past op geen enkele wijze binnen de sport en de contractueel overeengekomen huisregels", aldus de sponsor.

Bles pakte bij het NK zilver achter Nederlands kampioen Willem Greve. Door zijn schorsing schuift die medaille nu door naar Sanne Thijssen. Het brons is voor Jur Vrieling.

Van 24 juni tot en met 3 juli zou Bles meedoen aan het prestigieuze CHIO Aken, maar dat kan hij uit zijn hoofd zetten. Jack Ansems mag in zijn plaats mee naar het internationale paardensporttoernooi in Duitsland.