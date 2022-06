Marrit Steenbergen heeft maandag op de WK zwemmen in Boedapest de halve finales bereikt op de 200 meter vrije slag. Bij de mannen haalde Caspar Corbeau de halve finales op de 50 meter schoolslag.

Steenbergen miste afgelopen weekend net de finale op de 200 meter wisselslag, al scherpte ze in de series wel haar persoonlijk record aan tot 2.10,60.

In de series van de 200 vrij was ze goed voor de dertiende tijd (1.58,33). De Chinese Yang Junxuan was de snelste in 1.56,58.

Corbeau kwalificeerde zich op de 50 meter schoolslag als elfde voor de halve finales in een tijd van 27,48.

De halve finales van Steenbergen en Corbeau staan maandagavond op het programma. Kira Toussaint strijdt om 18.51 uur in de finale van de 100 meter rugslag. De 28-jarige Nederlandse behoort niet tot de topfavorieten.