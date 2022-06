Simon Whitlock en Damon Heta hebben hun eindzege op de World Cup of Darts namens Australië opgedragen aan Kyle Anderson. Hun landgenoot overleed een klein jaar geleden op 33-jarige leeftijd.

Whitlock en Heta waren zondagavond in de finale te sterk voor Wales, dat Nederland had uitgeschakeld in de halve eindstrijd. Het is de eerste keer dat Australië de World Cup of Darts wint.

"Kyle was geweldig. Ik dacht de hele tijd aan hem terwijl we aan het spelen waren. Hij was een goede jongen en een geweldige darter", zei de 53-jarige Whitlock, de in het verleden vaak samen met Anderson meedeed aan de World Cup.

De negentien jaar jongere Heta moest eveneens veel aan Anderson denken. "Vóór onze eerste partij tegen België luisterde ik naar zijn opkomstmuziek. Dat gaf inspiratie. Deze overwinning is voor Kyle en voor heel Australië. We hebben enorm veel steun gehad vanuit het hele land."

Whitlock hoopt dat de World Cup-winst ervoor zorgt dat meer mensen in Australië gaan darten. "Hopelijk inspireren wij op onze beurt Australië weer en krijgt het darts een boost", aldus de WK-finalist van 2010.

De Australiërs, die in de halve finales het favoriete Engeland (Michael Smith en James Wade) verrasten, volgen met hun titel Schotland op. Nederland won de World Cup of Darts in 2018 voor het laatst. Destijds vormden Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld een team.