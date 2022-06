Arno Kamminga heeft na een stressvolle week zijn eerste medaille op de WK langebaan veroverd. De schoolslagspecialist kreeg maandag, vijf dagen voor de start van het toernooi in Boedapest, te horen dat iemand in zijn omgeving positief heeft getest op het coronavirus.

"Dat zorgde voor stress, iedere test was daarna even spannend. Je denkt toch steeds: wat als?", zei de 26-jarige Kamminga, nadat hij zondag zilver had gepakt op de 100 meter schoolslag.

Als zogeheten close contact moest de Katwijker de afgelopen dagen extra alert zijn. "Het was wel even schrikken. Meer dan twee jaar ben je heel voorzichtig en dan komt vlak voor deze WK zo'n bericht. Dat is lastig. Maar je kan het alleen maar accepteren, voorzichtig zijn en doorgaan. Gelukkig heb ik zelf geen corona opgelopen."

Kamminga werd zondagochtend volgens zijn coach Mark Faber "wiebelig" wakker, het gevolg van de spanning van de voorbije dagen. "Je probeert je er niets van aan te trekken, maar het speelt toch mee. Je voelt ineens van alles."

Bij afwezigheid van de geblesseerde Brit Adam Peaty, de afgelopen jaren ongenaakbaar op de 100 meter schoolslag, lag de strijd om de wereldtitel helemaal open. Kamminga behoorde tot de kandidaten om de titel over te nemen van Peaty. Hij tikte in Boedapest als tweede aan, achter de Italiaan Nicolò Martinenghi.

'We hebben het vat fysiek en mentaal helemaal leeggetrokken'

Van teleurstelling was geen sprake bij Kamminga. "Dit was mijn eerste finale bij de WK langebaan. Bij de vorige WK werd ik dertiende, nu tweede. Een hele verbetering dus. En dat na een lastige week."

Kamminga benadrukt dat hij nu op alle grote toernooien medailles heeft gewonnen: op de Olympische Spelen en op de WK's en EK's op zowel de lange- als kortebaan. "Deze was de enige die ik nog miste."

Het was wel weer zilver, net als vorig jaar op de Spelen van Tokio en op de WK kortebaan. "Sinds januari hebben Mark en ik kei- en keihard getraind. We hebben het vat fysiek en mentaal helemaal leeggetrokken. Ik ben dik over de grens gegaan. Dat was niet fijn, maar wel nodig."

"De Spelen van Parijs zijn al over twee jaar en als ik daar hard wil zwemmen, moet ik nu weer een stapje zetten. Bouwen om in de toekomst alles te kunnen winnen. Dit was nog geen perfecte race, maar ik pak hier wel WK-zilver mee. Daar ben ik hartstikke blij mee", aldus Kamminga, die komende week ook de 200 meter en verschillende estafettenummers zwemt.