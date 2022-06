Matthew Fitzpatrick heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) de US Open op zijn naam geschreven. De 27-jarige Engelsman maakte het verschil op de laatste hole. Nederlander Wil Besseling debuteerde met een 56e plek op de derde major van het jaar.

Fitzpatrick streed in een bloedstollende slotfase om de titel met nummer één van de wereld Scottie Scheffler en Will Zalatoris. Op de laatste hole eindigde hij op een totaal van 274 (-6), 1 minder dan Scheffler en Zalatoris.

Het betekende de eerste majortitel voor Fitzpatrick, die pas de derde Engelsman in 52 jaar is die de US Open op zijn naam schrijft. Landgenoten Tony Jacklin (1970) en Justin Rose (2013) gingen hem voor.

"Dit gevoel is buitenaards. Ik bleef geduldig", zei een dolgelukkige Fitzpatrick. "Het is heel cliché, maar hier droom je als kind van. Nu ik dit heb bereikt, is mijn loopbaan eigenlijk al geslaagd."

Fitzpatrick, die zo'n 3 miljoen euro aan prijzengeld krijgt bijgeschreven, won nog nooit een toernooi op de PGA Tour. Wel pakte hij al eens de amateurtitel op de US Open. Golflegende Jack Nicklaus is de enige die ook beide titels veroverde.

Matthew Fitzpatrick maakte op de laatste hole het verschil met een knappe slag uit de fairwaybunker. Foto: EPA

Besseling volgde Luiten op met US Open-deelname

Besseling sloot zijn US Open-debuut af met een wisselvallige ronde van 74 slagen. Daarmee kwam de Noord-Hollander uit op een totaal van 293 slagen, 13 boven het baangemiddelde.

De 36-jarige Besseling startte de slotdag vrij sterk met +1 op de eerste negen holes. Hij slaagde er in het tweede deel niet in dat niveau vast te houden. Met vier bogeys en een birdie op de laatste negen holes zakte hij nog wat weg.

Na Joost Luiten in 2015 was Besseling de eerste Nederlander die deelnam aan de US Open. Luiten eindigde zeven jaar geleden als 39e, een prestatie die er na de moeizame ronde van zaterdag niet meer in zat voor Besseling.

Besseling, de mondiale nummer 255, pakte anderhalve week geleden op de European Open in Hamburg bijna zijn eerste titel. Op het toernooi in Duitsland werd hij tweede, waardoor de Nederlander zich verzekerde van deelname aan de US Open.