Golfer Wil Besseling heeft zijn debuut op de US Open zondag afgesloten met een wisselvallige ronde van 74 slagen. Daarmee kwam de Noord-Hollander uit op een totaal van 293 slagen, 13 boven het baangemiddelde.

De 36-jarige Besseling startte de slotdag vrij sterk met +1 op de eerste negen holes. De debutant op het majortoernooi slaagde er in het tweede deel niet in dat niveau vast te houden. Met vier bogeys en een birdie op de laatste negen holes zakte hij nog wat weg.

Besseling, die zaterdag een goed klassement verspeelde met een ronde van 77, steeg op de vierde dag van de 58e naar de 56e plek op de voorlopige stand. Veel golfers zijn nog bezig met hun slotronde, waardoor het nog onbekend is op welke plek Besseling bij zijn debuut eindigt.

Na Joost Luiten in 2015 was Besseling de eerste Nederlander die deelnam aan de US Open. Luiten eindigde zeven jaar geleden als 39e, een prestatie die er na de moeizame ronde van zaterdag niet meer in zat voor Besseling.

Besseling, de mondiale nummer 255, pakte anderhalve week geleden op het European Open in Hamburg bijna zijn eerste titel. Op het toernooi in Duitsland werd hij tweede, waardoor de Nederlander zich verzekerde van deelname aan de US Open.

De strijd om de titel belooft nog spannend te worden. De Brit Matthew Fitzpatrick en de Amerikaan Will Zalatoris deelden na de derde ronde de koppositie. Ze hebben een score van 4 onder par.