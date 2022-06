De handballers van Aalsmeer zijn zondag voor de vierde keer op rij landskampioen geworden. De ploeg van succescoach Bert Bouwer, oud-international en voormalig bondscoach van Oranje, won voor eigen publiek ook de tweede wedstrijd om de titel van Volendam: 34-20.

Daardoor is de best-of-threeserie beslist. Het eerste duel vorige week in Volendam eindigde in 27-26 voor Aalsmeer.

Zo spannend werd het in het tweede duel niet. Na een 15-12-stand halverwege liep Aalsmeer in de uitverkochte eigen Bloemhof in de tweede helft nog verder uit, waardoor een derde duel niet meer nodig is.

In de voorgaande drie volledige seizoenen ging de titel ook naar Aalsmeer. In 2020 was er geen kampioen in de Nederlandse handbalcompetitie, omdat het seizoen vanwege de coronapandemie moest worden afgebroken.

Verliezend finalist Volendam wist de nationale competitie ook jarenlang te domineren. Tussen 2005 en 2013 werden zeven van de negen landstitels gegrepen.

Sinds de komst van Bouwer begon de succesreeks van Aalsmeer. De zeventigjarige trainer greep ieder seizoen de hoofdprijs.