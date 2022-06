Arno Kamminga is er zondag bij de WK zwemmen in Boedapest niet in geslaagd om de wereldtitel op de 100 meter schoolslag te veroveren. De Katwijker moest genoegen nemen met het zilver.

De 26-jarige Kamminga tikte in zijn eerste WK-finale aan in een tijd van 58,62 seconden. Daarmee moest hij de Italiaan Nicolò Martinenghi 36 honderdsten voor zich dulden. De Amerikaan Nic Fink (58,65) maakte het podium compleet.

Door de afwezigheid van de Brit Adam Peaty, die al jaren onverslaanbaar is op de 100 school, gold Kamminga als favoriet voor de wereldtitel. Peaty doet niet mee aan de WK omdat hij vorige maand tijdens een krachttraining in de sportschool een bot in zijn voet brak.

Kamminga zwom zaterdagochtend in de series nog de snelste tijd. De Nederlands recordhouder (57,80) was ook de snelste in zijn halve finale, maar in de andere halve eindstrijd waren Martinenghi en Fink sneller.

Nicolò Martinenghi bleef Arno Kamminga enkele tienden voor. Foto: AP

Wouda blijft enige Nederlandse man met wereldtitel

Vorig jaar pakte Kamminga zowel op de Olympische Spelen in Tokio als bij de EK langebaan ook al het zilver op de 100 meter schoolslag. Toen eindigde hij telkens achter Peaty.

Kamminga had in Boedapest de eerste Nederlandse man kunnen worden die deze eeuw een wereldtitel pakt in het langebaanzwemmen. Marcel Wouda is nu nog altijd de enige Nederlandse man met WK-goud. Hij pakte in 1998 de titel op de 200 meter wisselslag.

De begin dit jaar gestopte Ranomi Kromowidjojo was in 2013 de laatste Nederlandse wereldkampioen. Zij triomfeerde toen in Barcelona op de 50 meter vrije slag.