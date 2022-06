De Nederlandse hebben zich zondag verzekerd van de eindzege in de Pro League. De ploeg van Bondscoach Jeroen Delmée boekte een benauwde 2-1-zege op India en is daardoor niet meer te achterhalen.

Nederland wist voor aanvang van het duel met India dat een overwinning nodig was om de eindzege twee duels voor het einde veilig te stellen. Oranje beleefde een valse start: al binnen een halve minuut kwam India via Abhishek op voorsprong in het stadion van HC Rotterdam.

De ploeg van Delmée toonde vervolgens veerkracht door via een rake strafcorner van Jip Janssen op gelijke hoogte te komen. De specialist tekende voor zijn zestiende goal in 36 Pro League-wedstrijden en is Oranje's topscorer aller tijden in de competitie, die drie jaar bestaat.

In het derde kwart sleepte Nederland de benodigde overwinning binnen. Dit maal was Oranje via een strafcornervariant trefzeker. Jorrit Coon tipte de bal van dichtbij op fraaie wijze tegen de touwen en tekende daarmee voor de eindstand: 2-1.

Door de overwinning op India is de eerste eindoverwinning van de Nederlandse mannenploeg in de Pro League een feit. Bij de eerste editie eindigde Oranje in 2019 als derde en een jaar later eindigde Nederland in de door corona stilgelegde competitie als vijfde.

De Nederlandse mannen sluiten met de titel op zak volgend weekend de Pro League af met een tweeluik tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen, die dit jaar werden onttroond door Argentinië, spelen woensdag tegen China de laatste wedstrijd van het Pro League-seizoen.