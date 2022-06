Fabio Quartararo heeft zondag de Grand Prix van Duitsland op overtuigende wijze op zijn naam geschreven. De Fransman verstevigde met de overwinning zijn leiding in de WK-stand. In de Moto2 viel Bo Bendsneyder net buiten de punten.

WK-leider Quartararo had vanaf de tweede startpositie een perfecte start en ging Pecco Bagnaia direct voorbij. In het restant van de race maakte de superieure Quartararo geen fout, terwijl naaste belager Bagnaia in de vierde ronde onderuit was gegaan.

Het betekende voor de 23-jarige Quartararo zijn derde overwinning van het seizoen. De Yamaha-coureur won twee weken geleden in Catalonië en schreef eerder al de Grand Prix van Portugal op zijn naam.

Mede dankzij het machtsvertoon in Duitsland heeft Quartararo, met Johann Zarco en Jack Miller op het podium eindigde, halverwege het seizoen een comfortabele voorsprong. Hij heeft een marge van 34 punten ten opzichte van nummer twee Aleix Espargaró, die op de Sachsenring als vierde eindigde.

De volgende MotoGP-race vindt volgende week zondag plaats in Assen. Een circuit waar Quartararo goede herinneringen aan heeft; vorig jaar zegevierde hij in Drenthe.

De Spanjaard Augusto Fernández won in de Moto2. Foto: AP

Bendsneyder valt net buiten punten

Eerder op de dag viel Bendsneyder net buiten de punten in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer finishte na een tegenvallende start als zestiende. Dat was iets hoger dan zijn startpositie. Hij begon de race vanaf de achttiende plek.

De Spanjaard Augusto Fernández won op de Sachsenring zijn tweede race van dit jaar. Zijn landgenoot Pedro Acosta werd op ruime afstand tweede, voor de Brit Sam Lowes.

Zonta van den Goorbergh eindigde als achttiende en belandde daardoor weer buiten de punten. De zestienjarige debutant in de Moto2 wacht dit seizoen nog altijd op zijn eerste punten.

De Italiaanse WK-leider Celestino Vietti crashte en zag Ai Ogura en Fernandez dichterbij komen in de stand. Zijn voorsprong op de Japanner is nog acht punten en het verschil met de Spaanse nummer drie is twaalf punten. Bendsneyder blijft steken op 44 punten, goed voor de veertiende plaats.