Kira Toussaint, Maaike de Waard en Tes Schouten hebben zondag de halve finales op de WK zwemmen in Boedapest bereikt. Toussaint en De Waard schaarden zich bij de beste zestien op de 100 meter rugslag, terwijl Schouten dat op de 100 meter schoolslag deed.

De 28-jarige Toussaint klokte in de Hongaarse hoofdstad 59,69 seconden, wat goed was voor de vijfde tijd in de series. Ze bleef ruim een seconde boven haar Nederlands record, dat op 58,65 seconden staat. Bij haar vorige twee deelnames aan de WK lange baan kwam ze niet verder dan een dertiende plaats.

De Waard (25) was bijna een seconde langzamer dan Toussaint, maar haar tiende tijd was genoeg om zich te plaatsen voor de halve finales. Het is voor het eerst dat De Waard de series overleeft op de 100 meter rugslag.

Regan Smith was een klasse apart in de series van de 100 meter rugslag. De regerend wereldkampioene op de 200 meter rugslag was met een tijd van 58,31 seconden liefst een halve seconde sneller dan nummer twee Kylie Masse, die met 58,89 seconden de snelste was in de series van Toussaint.

Op de 100 meter schoolslag was er succes voor Schouten. Zij klokte de veertiende tijd (1.07,18) en plaatste zich daarmee voor het eerst voor de halve finales. Bij haar WK-debuut twee jaar geleden kwam ze net tekort voor een plek bij de laatste zestien.

De halve finales van de 100 meter rugslag en de 100 meter schoolslag worden zondagavond vanaf 18.29 uur afgewerkt. De finale is maandagavond. De WK zwemmen duren nog tot en met komende zaterdag.