De Nederlandse volleybalsters hebben in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) hun eerste zege geboekt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Avital Selinger was in Brasilia in drie sets te sterk voor Zuid-Korea: 25-11, 25-21 en 25-18.

Nederland had de gehele wedstrijd niets te duchten van Zuid-Korea, dat hekkensluiter in de Nations League is. De tegenstander van Oranje kwam in totaal slechts twee keer op voorsprong in een set.

Bij Nederland waren aanvoerder Anne Buijs en Celeste Plak de uitblinkers. Zij scoorden allebei vijftien punten. Ook waren er hoofdrollen weggelegd voor Juliët Lohuis (tien punten) en Eline Timmerman (negen punten).

Ondanks de overtuigende overwinning staat Nederland nog op de voorlaatste plaats in de Nations League, die na de uitsluiting van Rusland uit zestien teams bestaat. De nummer vier van het WK van 2018 heeft na acht wedstrijden pas zes punten.

Nederland vervolgt de Nations League op 30 juni in Calgary met een wedstrijd tegen Japan. Daarna volgen ook nog duels met Turkije, België en Canada in de Canadese stad. Het zijn de laatste wedstrijden voor de volleybalsters in de Nations League.