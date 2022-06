Wil Besseling is zaterdag weggezakt in het klassement van de US Open. De 36-jarige golfer noteerde een matige derde ronde op de zeer lastige baan van de Country Club in de Amerikaanse staat Massachusetts.

Besseling kwam in Brookline tot vijf bogeys en één double bogey, goed voor een ronde van 77 slagen (7 boven par). De Nederlander staat na drie van de vier dagen op een totaal van 219 (+9).

De nummer 255 van de wereld debuteert deze week op een major, de vier grootste toernooien in het golf. Hij maakte donderdag en vrijdag een prima indruk met twee rondes van 71 slagen (+1).

Daarmee stond Besseling halverwege op de gedeelde veertigste plaats, ruimschoots voldoende om de cut te halen en terug te mogen komen in het weekend. Door zijn mindere derde ronde staat hij voorlopig gedeeld 59e, samen met onder anderen voormalig US Open-winnaar Bryson DeChambeau uit de Verenigde Staten.

De toppers moeten hun derde ronde nog afmaken. De Amerikanen Joel Dahmen en Collin Marikawa stonden na twee dagen aan kop met een score van -5.