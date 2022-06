Lieke Klaver en Tony van Diepen hebben zaterdag een persoonlijk record gelopen bij de Diamond League-wedstrijd in Parijs. Klaver eindigde als vijfde op de 400 meter en Van Diepen werd derde op de 800 meter.

De 23-jarige Klaver snelde in het Stade Charléty op de 400 meter naar een nieuwe toptijd van 50,80 seconden. Haar persoonlijk record stond sinds eind vorige maand op 50,90. Femke Bol is de Nederlands recordhoudster met 50,37.

Klaver was al zeker van deelname aan de 400 meter bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (15-24 juli) en de EK in München (15-21 augustus). Bij de EK mag ze ook uitkomen op de 200 meter.

De winst op de 400 meter in Parijs ging naar tweevoudig olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo. De 28-jarige atlete uit de Bahama's klokte 50,10 en bleef de Poolse vrouwen Natalia Kaczmarek (tweede in 50,24) en Anna Kielbasinska (derde in 50,28) voor.

Nadine Visser zou in de hoofdstad van Frankrijk in actie komen op de 100 meter horden, maar de Nederlandse moest zich afmelden na een positieve coronatest. "Gelukkig voel ik me alweer helemaal hersteld", schreef Visser op Instagram. "Tot volgende week bij de NK."

Shaunae Miller-Uibo (rechts) won de 400 meter in Parijs. Shaunae Miller-Uibo (rechts) won de 400 meter in Parijs. Foto: AP

Van Diepen komt net tekort voor zege

Bij de mannen leek Van Diepen op de 800 meter even op weg naar zijn eerste Diamond League-zege. De 26-jarige Nederlander liep op kop in de laatste 100 meter, maar werd vlak voor de streep ingehaald door de Fransman Benjamin Robert (1.43,75) en de Australiër Peter Bol (1.44,00).

Van Diepen werd gehinderd door een licht duwtje van Robert, maar kwam desondanks tot een knappe tijd van 1.44,14. Het betekende al zijn derde persoonlijk record van het seizoen. Begin juni liep hij in Polen 1.44,31 en afgelopen dinsdag snelde hij in Finland naar 1.44,24. Daarmee voldeed hij al aan de WK- en EK-limiet.

Het Nederlands record op de 800 meter staat sinds augustus 2006 op naam van Bram Som: 1.43,45.

Bonevacia komt tekort voor WK-limiet

Op de 400 meter slaagde Liemarvin Bonevacia er niet om zich te kwalificeren voor de WK. De Nederlands recordhouder (44,48) kwam als vijfde over de streep in 45,75. De WK-limiet staat op 44,90.

Mike Foppen finishte op de 5.000 meter als zevende in een tijd van 13.20,34. De Nijmegenaar verbeterde daarmee zijn beste seizoenstijd met ongeveer vijf seconden. De WK-limiet op deze afstand is 13.13,50. Foppen voldeed wel aan de limiet voor de EK atletiek in München in augustus. Daarvoor moest hij onder de 13.24,00 lopen.

De zege op de 5.000 meter ging naar Selemon Barega uit Ethiopië, die met 12.56,19 als enige onder de dertien minuten dook.

Fraser-Price klasse apart op 100 meter

Shelly-Ann Fraser-Price maakte in Parijs indruk op de 100 meter. Met 10,67 was de Jamaicaanse een klasse apart. De Britse Daryll Neita werd tweede op ruime afstand in 10,99.

Luxolo Adams won de 200 meter in een persoonlijk record van 19,82. De Zuid-Afrikaan versloeg daarmee olympisch kampioen Andre De Grasse uit Canada die slechts vierde werd in 20,38.

Tobi Amusan won de 100 meter horden in een toptijd van 12,41. Dat was een persoonlijk en Afrikaans record voor de atlete uit Nigeria.