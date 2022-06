Arno Kamminga heeft zich zaterdag voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor een finale bij de WK langebaanzwemmen. De Nederlandse kanshebber voor goud plaatste zich in Boedapest met de derde tijd voor de eindstrijd van de 100 meter schoolslag.

De 26-jarige Kamminga klokte 58,89 seconden, waarmee hij de tweede halve finale won. In de andere halve eindstrijd waren de Italiaan Nicola Martinenghi (58,46) en de Amerikaan Nic Fink (58,55) sneller.

Kamminga was bij zijn tweede optreden in Hongarije iets langzamer dan bij zijn eerste. Zaterdagochtend was hij in de series van de 100 school de snelste zwemmer in 58,69. De Nederlands recordhouder (57,80) werd drie jaar geleden bij de vorige WK uitgeschakeld in de halve finales, net als bij zijn debuut in 2017.

De Katwijker pakte vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio zilver op de 100 én de 200 meter schoolslag. In Boedapest is hij op beide onderdelen kanshebber voor goud. De Brit Adam Peaty, al jaren onverslaanbaar op de 100 school, doet niet mee aan de WK, nadat hij vorige maand tijdens een krachttraining in de sportschool een bot in zijn voet brak.

Caspar Corbeau kwam met de dertiende tijd in de halve finales niet in de buurt van een plek in de eindstrijd. De 21-jarige Nederlander klokte 1.00,24, terwijl hij 59,51 nodig had voor een plaats in de top acht.

De finale van de 100 school is zondag om 18.02 uur. Kamminga kan dan de tweede Nederlandse man worden die een titel verovert bij de WK langebaanzwemmen. Marcel Wouda pakte in 1998 goud op de 200 meter wisselslag. Drievoudig olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband kwam op WK's tot acht keer zilver en twee keer brons.

Arno Kamminga gaat zondag voor zijn eerste wereldtitel. Arno Kamminga gaat zondag voor zijn eerste wereldtitel. Foto: AP

Zestiende wereldtitel voor Amerikaanse Ledecky

Nyls Korstanje wist zich zaterdag niet te plaatsen voor de finale van de 50 meter vlinderslag. De 23-jarige Nederlander klokte met 23,14 de tiende tijd in de halve finales en kwam een tiende van een seconde tekort voor een plaats bij de top acht. Hij was wel duidelijk sneller dan zaterdagochtend in de series (23,27).

Marrit Steenbergen miste de finale van de 200 meter wisselslag. De 22-jarige Friezin kwam in de halve finales niet verder dan de tiende plek (2.11,20). Met haar tijd uit de series (vijfde in 2.10,60) had ze zich wel gekwalificeerd voor de eindstrijd.

Katie Ledecky veroverde de zestiende wereldtitel uit haar carrière in het 50 meter-bad. De 25-jarige Amerikaanse was in een kampioenschapsrecord van 3.58,15 de beste op de 400 meter vrije slag. Het is haar vierde gouden medaille op de 400 vrij, na 2013, 2015 en 2017.