De Nederlandse hockeyers hebben zich zaterdag in de Pro League met een thuiszege op India hersteld van de nederlaag van vorige week tegen Duitsland. De wedstrijd in Rotterdam eindigde in 2-2, waarna Oranje de shoot-outs beter nam.

Nederland nam in het eerste kwart de leiding dankzij een treffer van Tijmen Reyenga. Na de gelijkmaker van Dilpreet Singh in het tweede kwart was het woord een klein kwartier voor tijd aan Koen Bijen, die op fraaie wijze scoorde.

Dat leek genoeg voor een 2-1-overwinning, maar in de slotseconden maakte Harmanpreet Singh gelijk uit een strafcorner. In de shoot-outs trok Oranje de winst alsnog naar zich toe.

De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee ging afgelopen zondag met 4-1 onderuit in Duitsland, een dag nadat de Duitsers nog wél waren verslagen (2-3).

Nederland gaat na dertien wedstrijden met 33 punten aan de leiding in de Pro League. De voorsprong op nummer twee België is twee punten. Oranje speelt nog drie wedstrijden, de Belgen nog twee.

Zondag treffen Nederland en India elkaar nogmaals in Rotterdam. Volgend weekend volgt een afsluitend tweeluik met Spanje, de huidige nummer zeven van de ranglijst.

Top vier Pro League 1. Nederland 13-33 (+28)

2. België 14-31 (+22)

3. India 15-30 (+23)

4. Duitsland 16-28 (+4)