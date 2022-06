Nederland heeft zich zaterdagmiddag geplaatst voor de laatste acht bij de World Cup of Darts. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode rekenden overtuigend af met Ierland.

Noppert bracht Nederland dankzij een 4-1-zege op William O'Connor op een 1-0-voorsprong in de achtste finales op het toernooi in Frankfurt. De Fries noteerde onder meer twee twaalfdarters.

Van Duijvenbode had daarna geen enkel probleem met Steve Lennon. Met een extreem hoog gemiddelde van 110,54 snelde de kwartfinalist van het WK 2021 naar een 4-1-overwinning. Daardoor hoefde de dubbelpartij niet meer te worden gespeeld.

Het als derde geplaatste Nederland neemt het zondag in de kwartfinales op tegen Noord-Ierland, dat Daryl Guerney en Brendan Dolan heeft afgevaardigd. De halve finales en de eindstrijd worden eveneens op zondag afgewerkt.

De World Cup of Darts bestaat sinds 2010 en Nederland is samen met Engeland recordhouder met vier titels. Vorig jaar ging Schotland met de zege aan de haal.

Alle winnaars World Cup of Darts Engeland - 4 zeges

Nederland - 4 zeges

Schotland - 2 zeges

Wales - 1 zege

Van Gerwen trok zich terug

Michael van Gerwen zou eigenlijk het Nederlandse koppel vormen met Noppert, maar trok zich terug.

De kersverse winnaar van de Premier League besloot zich te laten opereren aan zijn rechterpols, omdat hij al een tijdje last heeft van een tintelend gevoel in de arm waarmee hij zijn pijlen werpt. Daardoor mist hij onder meer de World Cup of Darts.