Arno Kamminga is zaterdag overtuigend begonnen aan de WK zwemmen in Boedapest. De Nederlander, die in de Hongaarse hoofdstad wereldkampioen kan worden, noteerde de snelste tijd in de series van de 100 meter schoolslag.

Kamminga tikte in de Duna Arena aan na 58,69 seconden en ging zo soeverein door naar de halve finales, die zaterdagavond op de planning staan. Zondag is de eindstrijd. De Amerikaan Nic Fink noteerde met 58,81 de tweede tijd van alle series en Michael Adrew, eveneens een Amerikaan, completeerde de top drie.

De 26-jarige Kamminga, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio zilver pakte op de 100 én de 200 meter schoolslag, is niet de enige Nederlander die door is naar de halve finales op de 100 meter schoolslag.

Caspar Corbeau klokte de zesde tijd (58,89) en daarmee finishte hij achter Andrew als tweede in zijn serie. De 21-jarige Corbeau werd geboren in de Verenigde Staten, maar vertegenwoordigt Nederland.

Kamminga is in Boedapest zowel op de 100 als op de 200 meter kanshebber voor de wereldtitel. Vorig jaar in Tokio moest de Katwijker op de 100 meter zijn meerdere erkennen in de Brit Adam Peaty en op de 200 meter was Fink te snel. Peaty doet in Boedapest niet mee, nadat hij na zijn olympische titel veel dingen buiten het zwembad deed en vorige maand tijdens een krachttraining in de sportschool een bot in zijn voet brak.

Arno Kamminga in actie in de series van de 100 meter schoolslag. Arno Kamminga in actie in de series van de 100 meter schoolslag. Foto: AFP

Ook Korstanje en Steenbergen naar halve finales

Er kwamen zaterdagochtend meer Nederlanders in actie op de eerste dag waarop langebaanzwemmen op de WK-agenda staat. Nyls Korstanje plaatste zich voor de halve finales op de 50 meter vlinderslag. Hij was in de series goed voor de negende tijd (23,27) en daarmee was hij vier tienden langzamer dan Dylan Carter. De zwemmer uit Trinidad en Tobago kopte 22,87.

De Amerikaanse titelverdediger Caeleb Dressel tikte aan na 22,88 seconden. Thomas Verhoeven kwam tekort voor een vervolg. Hij noteerde 23,64 en dat was de 23ste tijd.

Bij de vrouwen haalde Marrit Steenbergen op de 200 meter wisselslag de halve finales. Ze klokte de vijfde tijd (2.10,60), terwijl de Amerikaanse Alex Walsh in 2.09,41 de snelste was in de series.

Op de 4x100 meter vrij kwalificeerden de Nederlandse vrouwen zich met de zesde tijd voor de finale. Kim Busch, Steenbergen, Tessa Giele en Valerie van Roon kwamen uit op een tijd van 3.37,56. De Australische vrouwen waren het snelst in 3.33,74. Zij zijn de titelverdedigsters. De finale is zaterdagavond.

Nederland behoorde op de 4x100 meter vrij jarenlang tot de wereldtop, mede dankzijn Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. Zij zwommen in 2021 de laatste wedstrijden van hun carrière.