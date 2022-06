De Nederlandse volleybalsters hebben vrijdag ook hun zevende duel in de Nations League verloren. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia was de Dominicaanse Republiek in vijf sets (23-25, 25-20, 25-21, 15-25 en 15-7) te sterk, waardoor het team van bondscoach Avital Selinger nog altijd zonder zege is.

Door het winnen van twee sets hield Oranje wel een punt over aan het duel. Eerder gebeurde dat ook tegen Bulgarije en Servië, duels die werden afgewerkt in de Turkse hoofdstad Ankara. Na de trip naar Brazilië volgen eind juni en begin juli wedstrijden in het Canadese Calgary.

In de stand met in totaal zestien landen houdt Nederland alleen het puntloze Zuid-Korea onder zich. Japan gaat met louter overwinningen aan de leiding. Komende nacht is Zuid-Korea de vierde en laatste tegenstander van Nederland in de speelronde in Brasilia en dan hoopt de ploeg van Selinger eindelijk eens te winnen.

De Nations League geldt voor Oranje vooral als een voorbereidingstoernooi op het WK dat half september begint. Nederland in gastland.