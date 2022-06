De Dominicaanse republiek was voor de Nederlandse volleybalsters te sterk. In vijf sets werden ze verslagen (23-25, 25-20, 25-21, 15-25 en 15-7). Daarmee verloor het Nederlandse team vrijdag in Brasilia ook hun zevende duel in de Nations League.

Door het winnen van twee sets hield Oranje wel een punt over aan het duel. Eerder gebeurde dat ook tegen Bulgarije en Servië, duels die werden afgewerkt in de Turkse hoofdstad Ankara. Na de trip naar Brazilië volgen eind juni en begin juli wedstrijden in het Canadese Calgary.

In de stand met in totaal zestien landen houdt Nederland alleen het puntloze Zuid-Korea onder zich. Japan gaat met louter overwinningen aan de leiding. Komende nacht is Zuid-Korea de vierde en laatste tegenstander van Nederland in de speelronde in Brasilia en dan hoopt de ploeg van Selinger eindelijk eens te winnen.

De Nations League geldt voor Oranje vooral als een voorbereidingstoernooi op het WK dat half september begint. Nederland is gastland.

Drie speelsters getroffen door buikgriep

Overigens kampen veel speelsters van Oranje in Brasilia met fysieke problemen. Zo is passer/loper Nika Daalderop nog niet wedstrijdfit, is Celeste Plak vanwege een blessure niet volledig inzetbaar en werden drie speelsters getroffen door een buikgriepvirus.

Tegen de Dominicaanse Republiek, de nummer acht van de Olympische Spelen van Tokio, begon coach Avital Selinger met Britt Bongaerts (spelverdeler), Elles Dambrink, Anne Buijs, Fleur Savelkoel, Eline Timmerman, Juliët Lohuis en libero Myrthe Schoot. Na winst in de eerste set, na een achterstand van 21-18, werden de twee daaropvolgende sets verloren.

Selinger bracht daarop Plak voor Dambrink in en Jolien Knollema voor Savelkoel. Oranje won die set met overmacht, maar gaf dat in de beslissende vijfde set geen vervolg. Buijs was topscorer bij Oranje met 19 punten.