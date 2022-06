Golfer Wil Besseling heeft bij zijn debuut op de US Open de cut gehaald. De Nederlander mag daardoor ook op de derde en afsluitende vierde dag in actie komen op de major op de befaamde Country Club in Massachusetts, terwijl de Amerikanen Joel Dahmen en Collin Marikawa aan kop gaan.

De 36-jarige Besseling ging vrijdag op de tweede dag in 71 slagen rond, net als een dag eerder 1 boven het baangemiddelde. Hij staat daardoor op een gedeelde veertigste positie met 142 slagen in totaal (+2). Dahmen en Marikawa gaan met 135 slagen (-5) aan de leiding.

De goede prestaties van Dahmen zijn opmerkelijk. Hij overwoog vorige week nog de kwalificatie voor het door hem als te lastig ervaren toernooi te laten schieten. Dahmen overwoog zich te focussen op andere PGA-toernooien.

De strijd bovenin is spannend. De Spaanse titelverdediger Jon Rahm en Rory McIlroy staan met drie anderen op een gedeelde derde plaats met 136 slagen (-4). De nummer één van de wereld Scottie Scheffler staat op 137 slagen (-3).

Joel Dahmen staat na twee dagen op een gedeelde tweede plek. Foto: Getty Images

Besseling eerste Nederlander op US Open sinds 2015

Besseling kent met de veertigste plek voorlopig een uitstekend majordebuut. De Noord-Hollander miste eerder deze maand net zijn eerste titel op de European Open door in Hamburg als tweede te eindigen. In de Duitse stad verzekerde hij zich wel van deelname aan de major in Brookline in de staat Massachusetts.

De nummer 255 is bovendien de eerste Nederlander die mag meedoen aan de US Open sinds Joost Luiten in 2015. Die eindigde toen als 39e. Luiten liet begin deze maand weten dat hij voorlopig niet in actie komt op de golfbaan, omdat hij leidt aan een "golfdepressie".

"Ik ben op dit moment mentaal gewoon niet in staat om topgolf te spelen en daar wil ik niet omheen draaien", zei de 36-jarige Zuid-Hollander.