Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Bregje de Brouwer hebben vrijdag op de WK in Boedapest de finale gehaald van de technische oefening. De Brouwer bereikte vorig jaar ook al de eindstrijd op de Olympische Spelen in Tokio, toen met haar tweelingzus Noortje de Brouwer.

Steenbeek en De Brouwer gingen in de Hongaarse hoofdstad met een score van 85,5859 als zevende door naar de eindstrijd, die op zondag is. De tweeling Liuyi en Qianyi Wang uit China haalden met 7,0519 punten meer de hoogste score.

Ook de nummers twee en drie, uit Oekraïne en Oostenrijk, waren tweelingen. De beste twaalf koppels plaatsten zich voor de finale.

De Brouwer en Steenbeek pakten vorige maand bij hun eerste internationale optreden twee keer zilver bij de World Series Finale en zijn Boedapest dus opnieuw goed op weg.

Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek vrijdag in Boedapest. Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek vrijdag in Boedapest. Foto: Getty Images

Noortje de Brouwer kan door blessure niet in actie komen

De afgelopen jaren vormde De Brouwer steevast een koppel met haar tweelingzus Noortje, maar die staat door een schouderblessure lange tijd aan de kant. Op de Spelen in Tokio eindigden de zussen De Brouwer als negende.

Bij afwezigheid van haar zus vond de 23-jarige Bregje de Brouwer een nieuwe partner in de persoon van de zeventienjarige Steenbeek.

Synchroonzwemmen is een van de disciplines op de WK zwemmen in Boedapest. Zaterdag gaat het langebaanzwemmen van start en dat duurt tot zondag 25 juni. Ranomi Kromowidjojo is er niet mee bij, omdat de drievoudig olympisch kampioen begin dit jaar een punt zette achter haar carrière. Schoolslagspecialist Arno Kamminga gaat wel voor de medailles, nadat hij vorig jaar in Tokio twee keer olympisch zilver veroverde.