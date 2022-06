Luis Tavares gaat op 20 augustus kickboksen om de wereldtitel in het lichtzwaargewicht. De 31-jarige in Rotterdam geboren Tavares krijgt die kans, tegen Sergey Masloboyev uit Litouwen, nu het contract van de Russische titelhouder Artjom Vachitov is ontbonden.

Volgens kickboksorganisatie GLORY was het vanwege de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne niet meer mogelijk om wedstrijden te regelen voor de sporters uit het land. Russen mochten tot nu toe meedoen onder neutrale vlag, maar GLORY zegt dat onder meer reisbeperkingen, financiële sancties en boycots vanuit tegenstanders het nu onmogelijk maken om wedstrijden te organiseren.

"We hebben enorm veel moeite gedaan om wedstrijden voor hen mogelijk te maken, maar de huidige uitdagingen in de wereld zijn onoverkomelijk", aldus Scott Rudmann, vicevoorzitter van GLORY.

"Hopelijk wordt deze verschrikkelijke oorlog, geïnitieerd door de Russische regering, zo snel mogelijk opgelost en kunnen Vachitov en andere Russische vechters terugkeren naar de GLORY-ring waar zij dan van harte welkom zijn", zegt Rudmann verder. "Deze betreurenswaardige situatie is niet hun schuld."

Tavares staat boven aan de ranglijst in het lichtzwaargewicht en kan tegen de als derde genoteerde Masloboyev de wereldtitel pakken. De wedstrijd staat gepland op 20 augustus in Düsseldorf op het evenement GLORY 81. Daar gaan ook zwaargewichten Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi de strijd met elkaar aan.