De Engelse cricketers hebben vrijdag in de interland tegen Nederland een wereldrecord gebroken. In Amstelveen kwamen de Engelsen tot een score van liefst 498 punten, het grootste aantal ooit tijdens een eendaagse wedstrijd.

Engeland had het oude record ook al in handen. Dat stond op 481 punten en werd in 2018 tegen Australië genoteerd. Engeland is de regerend wereldkampioen cricket.

Tegen Nederland was Jos Buttler de grote man met 162 punten. Hij sloeg maar liefst veertien zessen en zeven vieren. Engeland noteerde in totaal 26 zessen, goed voor 156 punten. Nederland stelde er slechts vier punten tegenover.

Het Nederlands cricketteam speelt geen rol van betekenis in het mondiale cricket. De cricketers deden in 2011 voor het laatst mee aan een WK.

De ploeg moest het tegen Engeland stellen zonder bondscoach Ryan Campbell. De Australiër werd in april tijdens zijn vakantie in Engeland getroffen door een hartaanval en lag bijna vier dagen in coma.

De cricketers spelen komende vrijdag en woensdag opnieuw tegen Engeland. Beide wedstrijden worden ook op de VRA Cricket Ground in het Amsterdamse Bos gespeeld.