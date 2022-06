Stephen Curry ziet de NBA-titel van Golden State Warriors als de ultieme beloning na een mindere periode. Het team uit San Francisco sloot in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) een van de slechtste fases uit de clubhistorie af met een kampioenschap.

"Wat zeiden ze aan het begin van het seizoen?", vroeg sterspeler Curry na het veiligstellen van de NBA-titel tegen Boston Celtics. "Ze noemden ons niet eens als kanshebber voor de titel en nu staan we hier met de beker. Dit betekent heel veel voor mij."

Curry stond met de Warriors van 2015 tot en met 2019 in de NBA-finale, waarna de ploeg ver wegzakte. Na de verloren eindstrijd van 2019 beleefde de ploeg van coach Steve Kerr het slechtste seizoen uit de clubhistorie met een laatste plaats in de reguliere competitie. Ook het jaar daarop haalde de ploeg de play-offs niet.

Dit jaar eindigden de Warriors in de reguliere competitie derde, waarna ze in de play-offs onverslaanbaar bleken. Na overwinningen op Denver Nuggets, Memphis Grizzlies en Dallas Mavericks werd in de finale na zes wedstrijden ook met Boston Celtics afgerekend.

"Boston is een geweldig team", zei Curry. "Elk team waar we in het westen tegen speelden, was een geweldig. Maar we hebben een manier gevonden om het voor elkaar te krijgen. Iedereen op dit podium had hier een aandeel in. Van de frontoffice tot de coaches en spelers."

Golden State Warriors veroverde de NBA-titel voor de zevende keer. Golden State Warriors veroverde de NBA-titel voor de zevende keer. Foto: AFP

Curry ook in finale cruciaal

Door de overwinning op Boston stelden de Warriors de vierde NBA-titel in acht jaar veilig. Doorslaggevend voor het succes was volgens Curry de samenstelling van het team, dat dit jaar bestond uit een mix van ervaren spelers en een aantal jongere spelers.

"We hadden frisse jongens nodig die echt hongerig zijn om de volgende stap te zetten", zei Curry. "Maar we hebben dit wel een jaar of tien of elf opgebouwd. Het betekent heel veel als je bedenkt waar we vandaan komen en daarom voelt deze titel anders dan de andere."

Curry behoort met zijn 34 jaar duidelijk tot de oudere spelers, maar ook in de play-offs was hij doorslaggevend. In het kampioensduel noteerde hij 34 punten. Bovendien werd hij voor het eerst in zijn carrière gekroond tot MVP, de prijs voor waardevolste speler.