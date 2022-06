De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun zesde wedstrijd in de Nations League verloren. De ploeg van bondscoach Avital Selinger had in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) weinig in te brengen tegen Brazilië: 16-25, 15-25 en 23-25.

In de eerste twee sets kwam Nederland er geen moment aan te pas tegen Brazilië, dat tot de wereldtop behoort. De ploeg uit Zuid-Amerika werd in 2018 en 2012 olympisch kampioen en veroverde vorig jaar zilver op de Spelen van Tokio.

Nederland, dat als thuisploeg speelde in Brasilia, maakte het de topploeg in de derde set lastiger. De ploeg van bondscoach Selinger kwam in de slotfase zelfs op een 21-19-voorsprong, maar maakte daarna nog maar twee punten.

Het was het tweede van vier duels op Braziliaanse bodem. Eerder werd er in Brazilië verloren van Duitsland. In de eerste speelronde van het toernooi, dat vooral geldt als voorbereiding op het WK in eigen land, verloor Oranje in het Turkse Ankara van China, Bulgarije, Italië en Servië.

In de komende dagen speelt Oranje tegen de Dominicaanse Republiek (vrijdag) en Zuid-Korea (zaterdag), dat eveneens wacht op de eerste overwinning. Daarna volgen voor Nederland nog vier wedstrijden in Canada.

In de Nations League spelen de zestien beste teams tegen elkaar. Na twaalf duels wordt de balans opgemaakt en gaan de beste acht teams verder in de finaleronde. Nederland staat voorlopig vijftiende.