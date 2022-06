Golden State Warriors heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) voor de vierde keer in acht jaar tijd de NBA-titel veroverd. Onder leiding van Stephen Curry wonnen de Warriors de zesde finalewedstrijd in TD Garden tegen Boston Celtics met 103-90.

De 34-jarige Curry nam de Golden State Warriors in het laatste kwart bij de hand op het moment dat de Celtics hoop kregen om er een beslissende zevende wedstrijd uit te slepen. De thuisploeg in Boston had in het einde van het derde kwart een ruime achterstand teruggebracht tot een verschil van tien punten.

In het laatste kwart maakte een weergaloze Curry een einde aan die droom van de Celtics. Met zijn laatste driepunter van de wedstrijd bracht hij zijn totaal op 34 punten en trok hij het verschil naar vijftien punten, waarna de hoop bij de Celtics vervlogen was.

Curry was daarmee opnieuw beslissend en won voor het eerst de individuele prijs voor MVP in de Finals, de laatste grote award die hij nog niet had. Het betekende voor de Amerikaan, net als voor onder anderen Klay Thompson, Draymond Green en hoofdcoach Steve Kerr, het vierde NBA-kampioenschap in acht jaar.

In totaal was het de zevende titel voor de Warriors sinds de competitie in 1946, die toen nog Basketball Association of America heette, begon. Het team uit San Francisco won de titel eerder in 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 en 2018.

Met zeven kampioenschappen staan de 'Dubs' derde op de lijst met meeste NBA-titels. Alleen de Boston Celtics en Los Angeles Lakes (beide zeventien NBA-titels) waren vaker de beste in de grootste competitie ter wereld.