Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert hebben zich donderdag namens Nederland moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Het duo leverde in Frankfurt geen leg in tegen Brazilië: 5-0.

De World Cup of Darts is een landenwedstrijd waar de darters het in teamverband tegen elkaar opnemen. Michael van Gerwen zou eigenlijk het Nederlandse koppel vormen met Noppert, maar trok zich terug.

De kersvers winnaar van de Premier League besloot zich namelijk te laten opereren aan zijn rechterpols, omdat hij al een tijdje last heeft van een tintelend gevoel in de arm waarmee hij zijn pijlen werpt. Daardoor mist hij onder meer de World Cup of Darts.

Met Van Duijvenbode als vervanger hadden de Nederlanders niets te duchten van de Brazilianen Artur Valle en Diogo Portela. Die laatste opende nog wel met een 180'er, maar de Zuid-Amerikanen bleken veel te wisselvallig om echt een vuist te kunnen maken.

Nederland speelt in de volgende ronde tegen Ierland, dat met 5-2 te sterk was voor Canada. Het enige landentoernooi op de PDC-kalender duurt tot en met zondag. Nederland pakte de titel in 2010, 2014, 2017 en 2018.

Vorig jaar ging de overwinning naar het Schotse duo Peter Wright en John Henderson. Zij schakelden toen in de kwartfinales Van Gerwen en Van Duijvenbode uit.