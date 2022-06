Wil Besseling heeft zich op de eerste dag van de US Open prima staande gehouden. De 36-jarige golfer ging donderdag op de eerste dag rond in 71 slagen, één boven het baangemiddelde.

Besseling noteerde vier bogeys, maar daar stonden ook drie birdies tegenover. Daarmee staat hij voorlopig rond de veertigste plaats. Veel spelers moeten echter hun eerste ronde nog afmaken.

Voor Besseling, de nummer 255 van de wereld is het zijn allereerste optreden ooit in een major. Hij is bovendien de eerste Nederlander die mee mag doen op de befaamde Country Club in Massachusetts sinds Joost Luiten in 2015. Die eindigde toen als 39e.

Besseling miste anderhalve week geleden net zijn eerste titel op de European Open door in Hamburg als tweede te eindigen. In de Duitse stad verzekerde hij zich wel van deelname aan de US Open.

Onder anderen de Engelsman Callum Tarren en de Noord-Ier Rory McIlroy leiden voorlopig met 67 slagen. De US Open duurt tot en met zondag.