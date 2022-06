Femke Bol heeft donderdag bij de Bislett Games in Oslo met veel machtsvertoon de 400 meter horden gewonnen. De 22-jarige Nederlandse snelde in de ontmoeting die deel uitmaakt van de Diamond League naar een toptijd van 52,61 seconden

Ze zette daarmee in regenachtige omstandigheden al haar concurrentes op meer dan twee seconden achterstand. Anna Ryzhykova uit Oekraïne kwam met 54,81 nog het dichtste in de buurt. De Britse Jessie Knight finishte als derde in 54,84.

Het betekende niet alleen dat Bol ook in haar derde wedstrijd van het seizoen op de 400 meter horden ongeslagen bleef, ze weet ook nog elke keer haar tijd fors aan te scherpen.

Begin deze maand liet ze bij de FBK Games in Hengelo de klok stoppen op 53,94. Enkele dagen later was ze bij de Diamond League-wedstrijd in Rome met 53,02 al bijna een seconde sneller.

"Het weer was niet best en ik kwam niet goed uit op de laatste horde", vertelde ze na haar winst in Oslo. Bol gaat zich nu opmaken voor de NK, de WK en de EK, drie toernooien in een tijdsbestek van amper twee maanden. "Het wordt een drukke zomer, maar ik ben er klaar voor."

Het persoonlijk record van de Amersfoortse staat op 52,03 seconden. Dat liep ze vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio en dat leverde haar een bronzen medaille op. Olympisch kampioene Sydney McLaughlin uit de Verenigde Staten was er in Oslo niet bij.

Jessica Schilder gooide met de kogel weer een Nederlands record. Jessica Schilder gooide met de kogel weer een Nederlands record. Foto: ANP

Kogelstootster Schilder pakt zilver met PR

Jessica Schilder wist in Oslo haar eigen Nederlands record op het onderdeel kogelstoten te verbeteren. Ze kwam tot een afstand van 19,46 meter. Daarmee stootte ze maar liefst 27 centimeter verder dan dinsdag in het Tsjechische Kladno.

De 23-jarige Schilder had daar haar kort ervoor op de FBK Games gerealiseerde record met 2 centimeter scherper gesteld. Voor de FBK Games stond het record van Schilder nog op 18,89 meter.

Haar record, gegooid bij haar eerste poging, was goed voor zilver in Oslo. De Amerikaanse Chase Ealey was met 20,13 meter de beste. Schilder was bij haar eerste optreden in de Diamond League, half mei in Doha, nog achtste. Ook toen was het goud voor Ealey.

Liemarvin Bonevacia (rechts) finisht ruim achter winnaar Kirani James. Liemarvin Bonevacia (rechts) finisht ruim achter winnaar Kirani James. Foto: Reuters

WK-limiet buiten bereik voor Bonevacia

Net als vorige week in Rome kwam Liemarvin Bonevacia op de 400 meter niet in de buurt van de WK-limiet, die op 44,90 staat. De olympisch finalist finishte opnieuw als vijfde: nu in 45,77, tegenover 45,79 vorige week. Kirani James uit Grenada won in 44,78.

Maureen Koster liep op de 5.000 meter een dik persoonlijk record. Met 15.00,64 was ze ruim zes seconden sneller dan begin mei, toen ze in San Juan Capistrano in Californië tot 15.06,86 kwam. Koster, al zeker van WK-deelname, werd veertiende in Oslo. De Ethiopische Dawit Seyaum won de race in 14.25,84.