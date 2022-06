Katja Stam en Raïsa Schoon zijn donderdag uitgeschakeld op het WK beachvolleybal in Rome. Het Nederlandse duo, dat eerste staat op de wereldranglijst, verloor in de achtste finales verrassend in twee sets (21-15 en 23-21) van Taliqua Clancy en Mariafe Artacho Del Solar uit Australië.

Door de uitschakeling van Stam en Schoon zijn er geen Nederlandse teams meer actief in het vrouwentoernooi. Bij de mannen is het duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen de enige overgebleven troef. Zij spelen donderdagavond de achtste finales tegen de Italianen Lupo en Ranghieri. Eerder gingen de duo's Immers/Boermans, Luini/Penninga en Varenhorst/Van de Velde naar huis.

Stam en Schoon wonnen tot nu toe alle wedstrijden op het WK zonder setverlies en waren kanshebber voor de wereldtitel, maar in de achtste finales ging het mis

De Nederlandse vrouwen stonden tegen Clancy en Del Solar in de eerste set bijna vanaf het begin op achterstand en verloren met 21-15. De tweede set leek lange tijd naar Stam en Schoon te gaan. Bij 20-18 hadden de Nederlandse vrouwen twee setpunten, maar die verspeelden ze. De set eindigde met 23-21 in het voordeel van de Australische vrouwen.

Het WK Beachvolleybal duurt nog tot en met zondag. Bij de vorige editie (in 2019) wonnen de Russen Oleg Vladislavovich en Viacheslav Krasilnikov bij de mannen. Bij de vrouwen was er goud voor Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes uit Canada. In 2013 pakten Brouwer en Meeuwsen goud en dat is nog altijd de enige Nederlandse wereldtitel.