Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op het WK beachvolleybal in Rome de kwartfinales bereikt. Het Nederlandse duo was donderdagavond in de derde ronde veel te sterk voor de Italianen Daniele Lupo en Alex Ranghieri: 21-18 en 21-13. Katja Stam en Raïsa Schoon werden uitgeschakeld.

De wereldkampioenen van 2013 namen in de eerste set meteen de leiding (4-1) en behielden in het vervolg een marge. In de tweede set stond het binnen de kortste keren 6-0. Brouwer en Meeuwsen zagen die voorsprong geen moment in gevaar komen en benutten bij 20-13 hun eerste matchpoint.

In de kwartfinales nemen de Nederlanders het vrijdag op tegen de Amerikanen Chaim Schalk en Theodore Brunner, opnieuw om 22.00 uur. Brouwer zei bij Ziggo Sport te rekenen op een mooie strijd.

"We hebben de afgelopen weken twee keer tegen ze gespeeld. Beide keren wonnen we in een driesetter. We gaan een mooi plan maken", aldus Brouwer, die eigenlijk alleen aan het einde van de eerste set problemen ondervond met de Italianen. "Daarna zeiden we tegen elkaar: nu het gas erop."

Brouwer en Meeuwsen, als derde geplaatst in de Italiaanse hoofdstad, waren doorgedrongen tot de laatste zestien door hun landgenoten Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde te verslaan.

Topfavorieten Stam en Schoon uitgeschakeld

De andere vier Nederlandse koppels die de knock-outfase van de WK bereikten werden uitgeschakeld. Onder hen het vrouwenkoppel Stam en Schoon, dat als eerste was geplaatst in Rome maar donderdag in de achtste finales onderuit ging tegen Taliqua Clancy en Mariafe Artacho Del Solar uit Australië.

Stam en Schoon wonnen tot nu toe alle wedstrijden op het WK zonder setverlies en waren kanshebber voor de wereldtitel, maar in de achtste finales ging het mis

De Nederlandse vrouwen stonden tegen Clancy en Del Solar in de eerste set bijna vanaf het begin op achterstand en verloren met 21-15. De tweede set leek lange tijd naar Stam en Schoon te gaan. Bij 20-18 hadden de Nederlandse vrouwen twee setpunten, maar die verspeelden ze. De set eindigde met 23-21 in het voordeel van de Australische vrouwen.

Het WK Beachvolleybal duurt nog tot en met zondag. Bij de vorige editie (in 2019) wonnen de Russen Oleg Vladislavovich en Viacheslav Krasilnikov bij de mannen. Bij de vrouwen was er goud voor Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes uit Canada. In 2013 pakten Brouwer en Meeuwsen goud en dat is nog altijd de enige Nederlandse wereldtitel.