Nederland en België hebben zich samen kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK hockey voor zowel mannen als vrouwen in 2026. Dat bevestigt de internationale hockeybond FIH donderdag.

Alle wedstrijden zouden worden afgewerkt in Amstelveen en Waver, een voorstad van Brussel. Het bestuur van de FIH beslist op 3 november waar de WK's van 2026 worden gehouden.

Er is volop concurrentie voor de organisatie van beide toernooien. Ook Zuid-Afrika heeft aangegeven een dubbel WK te willen organiseren in 2026, maar neemt ook genoegen met een van beide toernooien.

Australië en Uruguay hebben zich kandidaat gesteld voor het WK voor de vrouwen, Duitsland voor het mannentoernooi. Engeland en Wales willen als duo het WK bij de mannen organiseren.

In 2014 werd het WK hockey voor zowel mannen als vrouwen al eens georganiseerd in Den Haag. De Oranjevrouwen wonnen toen in de finale met 2-0 van Australië; de mannen verloren de finale met 6-1 van datzelfde land.

Nederland is volgende maand samen met Spanje gastland bij het WK voor vrouwen. De wedstrijden worden gespeeld in Amstelveen en het Spaanse Terrassa. In Terrassa vindt onder meer de ontknoping van het toernooi plaats, met de halve finales en finale. Het WK hockey voor de mannen wordt begin volgend jaar gehouden in India.