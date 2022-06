Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben woensdag de achtste finales van het WK beachvolleybal in Rome bereikt. Het Nederlandse koppel rekende in de knock-outronde overtuigend af met landgenoten Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde. Bij de vrouwen stootten Katja Stam en Raïsa Schoon door naar de laatste zestien.

De 32-jarige Brouwer en de twee jaar oudere Meeuwsen kenden nog een slechte start tegen Van de Velde en Varenhorst, die jarenlang een succesvol koppel vormde met Reinder Nummerdor. In de eerste set keken ze tegen een 3-6-achterstand aan, maar vervolgens draaide de nummer vier van de wereld de achterstand om in setwinst: 21-17.

In de tweede set hadden Brouwer en Meeuwsen niets meer te duchten van hun landgenoten. In de openingsfase namen ze een voorsprong van vijf punten en die stonden ze vervolgens niet meer af tegen het Nederlandse koppel, dat 24e op de wereldranglijst staat: 21-14.

In de achtste finales nemen Brouwer en Meeuwsen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Franse koppel Youssef Krou/Arnaud Gauthier-Rat en de Italianen Daniele Lupo en Alex Ranghieri. Die partij staat pas woensdagavond op het programma.

De Nederlandse koppels Matthew Immers/Stefan Boermans en Leon Luini/Ruben Penninga grepen naast een plek in de achtste finales. Immers en Boermans verloren van de Noorse olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum (18-21 en 17-12) en Luini en Penninga moesten zich gewonnen geven tegen de Amerikanen Trevor Crabb en Tri Bourne (21-18, 21-19 en 15-10).

Op Katja Stam (links) en Raïsa Schoon staat voorlopig geen maat op het WK beachvolleybal. Foto: ANP

Stam en Schoon zonder setverlies door

Bij de vrouwen staat er voorlopig geen maat op Stam en Schoon. De Nederlandse beachvolleybalsters wonnen ook in de knock-outronde zonder een set af te staan. Dit keer waren ze een maatje te groot voor de Oostenrijkers Katharina Schützenhöfer en Lena Plesiutschnig: 21-17 en 21-18.

De 23-jarige Stam en de drie jaar jongere Schoon domineerden het duel: ze keken in de gehele wedstrijd slechts één keer tegen een achterstand aan. Dat was in de tweede set, toen Schützenhöfer en Plesiutschnig op 1-2 kwamen. De overwinning kwam nooit in gevaar voor de Nederlanders.

In de kwartfinales treffen ze donderdag het koppel Taliqua Clancy/Mariafe Artacho. Dat wordt een taaie kluif voor Stam en Schoon, want de Australiërs wonnen vorig jaar zilver op de Olympische Spelen in Tokio.

Stam en Schoon gelden als grote kanshebbers voor de wereldtitel in Rome. Ze bezetten sinds april van dit jaar de eerste plaats op de wereldranglijst en wonnen eerder jaar een toptoernooi in Mexico. Vorig jaar sneuvelden ze in de tussenronde op de Olympische Spelen.