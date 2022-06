De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun vijfde wedstrijd in de Nations League verloren. Duitsland was in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia in vier sets te sterk: 25-20, 25-19, 12-25 en 25-22.

Het was de eerste van vier duels op Braziliaanse bodem. Oranje treft verder gastland Brazilië, de Dominicaanse Republiek en Zuid-Korea. Daarna volgen voor de ploeg van bondscoach Avital Selinger nog vier wedstrijden in Canada.

In de eerste speelronde van het toernooi, dat vooral geldt als voorbereiding op het WK in eigen land, had Nederland in het Turkse Ankara verloren van China, Bulgarije, Italië en Servië.

Ten opzichte van de trip naar Turkije zijn Laura Dijkema, Anne Buijs en Nika Daalderop er nu wél bij. Van dat drietal kwam tegen Duitsland alleen Buijs in actie. Ze was met negentien punten de productiefste speelster van de ploeg die het vrijdag opneemt tegen Brazilië.

Voor Duitsland was het de tweede overwinning in vijf duels. De ploeg mist sterspeelster Louisa Lippmann, die voor het beachvolleybal gekozen heeft.

De Nations League is een competitie van zestien landen. Na twaalf duels wordt de balans opgemaakt en gaan de beste acht teams verder in de finaleronde. Nederland staat voorlopig veertiende.