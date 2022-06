Nadine Visser heeft zich dinsdag op de 100 meter horden gekwalificeerd voor de WK. Een maand voor de start van het mondiale toernooi in Eugene liep de Noord-Hollandse in Finland de limiet.

De 27-jarige Visser snelde in de series van de Paavo Nurmi Games in het Finse Turku naar een tijd van 12,84 seconden, waarmee ze precies voldeed aan de limiet voor de WK van volgende maand in het Amerikaanse Eugene.

Een uur later in de finale was Visser nog sneller. Toen kwam ze na 12,74 seconden over de streep. Daarmee werd ze derde achter de Nigeriaanse winnares Tobi Amusan (12,57) en de Jamaicaanse nummer twee Britany Anderson (12,59).

Visser geldt als een outsider voor de wereldtitel in Eugene, waar de WK van 15 tot en met 24 juli op het programma staat. De Nederlands recordhouder op de discipline werd vorig jaar vijfde op de Olympische Spelen in Tokio.

Visser moest begin dit jaar nog een domper verwerken toen ze door een hamstringblessure een streep moest halen door de WK indoor. Begin deze maand maakte ze op de FBK Games haar rentree op het tartan.

Zoë Sedney is er niet in geslaagd om de WK-limiet te lopen op de 100 meter horden. Zij klokte in de series 13,04 seconden en wist die tijd niet te verbeteren in de finale, waarin ze tot 13,07 seconden kwam.

Kogelstootster Jessica Schilder verbeterde in Tsjechië haar nationaal record. Foto: ANP

Kogelstootster Schilder verbetert eigen record

Op het onderdeel kogelstoten verbeterde Jessica Schilder in het Tsjechische Kladno haar eigen Nederlands record. De 23-jarige Volendamse stootte de kogel tot 19,19 meter, waarmee ze twee centimeter boven haar oude record kwam.

Dat noteerde ze vorige week bij de FBK Games in Hengelo. Daarvoor stond het record op 18,89 meter. Dat record had Schilder ook al in handen. Met de 19,19 meter was Schilder een klasse apart in Tsjechië. Nummer twee Anita Márton uit Hongarije kwam tot 17,65 meter. Schilder heeft zich al geplaatst voor de WK in Eugene.

Tony van Diepen, de man in vorm op de 800 meter, kon op zijn afstand zijn favorietenrol niet helemaal waarmaken in Finland. De Nederlander liep een tijd van 1.44,24, goed voor de tweede plaats achter de Brit Max Burgin. Hij werd daarmee wel de op drie na snelste Nederlander ooit op deze afstand. Alleen Bram Som, Rob Druppers en Marko Koers liepen de 800 meter sneller.