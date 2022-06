Boris van der Vorst heeft het besluit dat hij zich geen kandidaat mocht stellen voor het voorzitterschap van de internationale boksbond IBA met succes aangevochten. De Nederlander werd dinsdag in zijn beroepszaak door sporttribunaal CAS in het gelijk gesteld.

Van der Vorst had zich aangemeld als tegenkandidaat voor de zittende Russische voorzitter Umar Kremlev. Vlak voor het congres van de IBA in Istanboel kreeg hij echter te horen dat zijn kandidatuur ongeldig was verklaard.

Naast Van der Vorst kregen ook vier kandidaat-bestuursleden uit de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Denemarken en Zweden te horen dat ze niet mochten meedoen aan de verkiezingen. Het kwartet was eerder dan toegestaan begonnen met campagne voeren.

Daardoor werd Umar Kremlev zonder tegenkandidaat herkozen tot voorzitter. Opvallend genoeg had hij zich schuldig gemaakt aan hetzelfde vergrijp als zijn tegenkandidaten, maar dat bleef zonder gevolgen. Voor Van der Vorst reden om bij het CAS een zaak tegen de IBA aan te spannen.

"Het is een fantastische dag", reageert Van der Vorst bij de NOS op de uitspraak. "Ik veronderstel dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, dat is hoe het zou moeten gaan. We verdienen een faire kans."

De soap rond het voorzitterschap bij de IBA is het internationaal olympisch comité een doorn in het oog. Boksen dreigt bij de Spelen van 2024 in Parijs de olympische status kwijt te raken.