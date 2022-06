Hockeyster Ireen van den Assem heeft besloten nu echt te stoppen bij Oranje. De 32-jarige verdediger had in oktober 2021 al een punt achter haar interlandcarrière gezet, maar keerde in maart dit jaar na een maandenlange break toch terug.

Van den Assem, die de Olympische Spelen moest missen vanwege een spierblessure, sloot op uitnodiging van interim-bondscoach Jamilon Mülders aan bij de nationale ploeg.

Na drie interlands besloot de ervaren Van den Assem opnieuw haar afscheid als international aan te kondigen. Dat deed ze vlak voordat Mülders vorige week de WK-selectie bekendmaakte.

"Misschien lijkt het gek om dat vlak voor een selectiemoment te beslissen. Maar voor mij was het juist het beste moment", zegt Van den Assem dinsdag in een interview met hockey.nl.

WK-selectie hockeysters Felice Albers, Margot van Geffen, Eva de Goede, Yibbi Jansen, Marloes Keetels, Josine Koning, Sanne Koolen, Renée van Laarhoven, Laurien Leurink, Frédérique Matla, Freeke Moes, Laura Nunnink, Sabine Plönissen, Pien Sanders, Anne Veenendaal, Maria Verschoor, Xan de Waard en Lidewij Welten.

'Het voelt anders dan een jaar geleden'

De ervaren verdediger, die kampt met een chronische achillespeesblessure, speelde begin juni tegen Engeland haar laatste interland. Met een goal en een assist hielp ze Oranje naar de zege.

"Het is goed zo", zegt ze. "Ik ben eerlijk naar mezelf geweest. Het voelt anders, heel erg anders, dan een jaar geleden. Nu kan ik met een opgeheven hoofd en een grote glimlach stoppen."

Van den Assem werd met Oranje twee keer Europees kampioen en in 2018 ook wereldkampioen. In clubverband komt ze uit voor HC Tilburg. Het aankomende WK begint op 1 juli en wordt gehouden in Amsterdam en het Spaanse Terrassa.