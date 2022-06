Golden State Warriors heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) voor het eerst de leiding genomen in de NBA Finals tegen Boston Celtics. Een overwinning in het Chase Center in San Francisco bracht de stand in de best-of-sevenserie op 3-2, wat inhoudt dat nog één zege nodig is voor de titel.

Onder aanvoering van Andrew Wiggins - hij was met 26 punten, dertien rebounds en twee assists het productiefst namens de Warriors - won de thuisclub met 104-94. Bij het ingaan van het laatste kwart was de stand bijna gelijk: 75-74.

Ook Klay Thompson maakte meer dan twintig punten namens de Warriors. Vedette Stephen Curry kwam tot zestien punten, drie assists en acht rebounds. Bij de Celtics was Jayson Tatum (27 punten, tien rebounds, vier assists) het productiefst.

De derde overwinning in de finale betekent dat de Warriors de titel voor het grijpen hebben. De ploeg van coach Steve Kerr kan de strijd in de nacht van donderdag op vrijdag beslissen, wanneer in Boston de zesde confrontatie op het programma staat.

Voor Golden State Warriors gloort het vierde kampioenschap in acht jaar. De ploeg uit San Francisco was in 2015, 2017 en 2018 al de beste van de NBA. In 2016 en 2019 werd de finale verloren.

Boston Celtics staat langer droog en won de NBA Finals in 2008 voor de laatste keer. Twee jaar later werd ook nog de finale gehaald, maar toen was Los Angeles Lakers nipt te sterk voor de club uit Massachusetts.