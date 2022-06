De Nederlandse duo's blijven succesvol presteren op de WK beachvolleybal in Rome. Stefan Boermans en Matthew Immers volgden maandag het voorbeeld van Ruben Penninga en Leon Luini en verzekerden zich als vijfde Nederlandse duo voor de volgende ronde.

Boermans en Immers wonnen het afsluitende duel van de Oostenrijkers Martin Ermacora en Moritz Bernd Pristauz-Telsnigg (21-18, 12-21 en 15-8) en eindigden als derde in hun poule.

Afhankelijk van de resultaten in andere groepen moet het Nederlandse duo daardoor of in een tussenronde spelen voor een plek bij de laatste 32, of is het als beste nummer drie automatisch door. Alleen de nummers één en twee en de vier beste nummers drie direct naar de laatste 32.

Luini en Penninga stelden eerder op de dag een plek bij de laatste 32 veilig door de laatste poulewedstrijd te winnen. Het tweetal won van de Italianen Davide Benzi en Carlo Bonifazi (21-16 en 22-20).

Eerder verzekerden de duo's Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde, Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Katja Stam/Raïsa zich al van een plek in de knock-outfase. Het duo Brouwen/Meeuwsen, dat in 2013 wereldkampioen werd, verloor wel het laatste groepsduel van Kusti Nolvak en Mart Tiisaar uit Estland.

De knock-outfase van het WK begint woensdag. Het toernooi wordt afgewerkt in het Foro Italico in Rome en duurt tot en met 19 juni.