De WK-wedstrijden van het Nederlands elftal zijn eind dit jaar op grote schermen te volgen in de Johan Cruijff ArenA. De KNVB doopt het stadion van Ajax om tot 'Huis van Oranje'.

Per wedstrijd is er plek voor 55.000 toeschouwers in de ArenA. Kaarten zijn te koop vanaf 17,50 euro. Rond de wedstrijden treden verschillende artiesten op en worden iconische Oranjebeelden getoond.



Alleen de openingswedstrijd van Oranje tegen Senegal wordt niet in het stadion uitgezonden. Door het vroege aanvangstijdstip van 11.00 uur is dat duel te zien in AFAS Live, dat naast de ArenA ligt en plaats biedt aan vierduizend mensen.

Bondscoach Louis van Gaal is voorstander van het 'Huis van Oranje'. "Tijdens het WK in Brazilië merkte ik dat we weinig meekregen van de Oranjegekte in Nederland. Dat vond ik jammer, want elke steun voor het team is welkom", zegt hij.

"Daarnaast geloof ik erin dat de beelden van het 'Huis van Oranje' de spelers laten zien en voelen hoe sterk de fans in Nederland achter het team staan. Zo kunnen zij de spelers een extra boost geven."

Louis van Gaal was tijdens het WK van 2014 ook bondscoach van Oranje. Foto: Pro Shots

Veel Nederlandse fans blijven thuis

De animo van de Nederlandse fans om naar Qatar te gaan is vooralsnog niet zo groot. Volgens de KNVB zijn er ongeveer vierduizend kaarten verkocht voor de groepswedstrijden in Qatar.

Commercieel directeur Jean Paul Decossaux van de KNVB: "De meeste fans beleven het WK in eigen land, net zoals de meeste van onze partners. Daarom zorgen wij met het 'Huis van Oranje' voor het grootste voetbalfeest van Nederland."

"In Nederland halen we alles uit de kast voor een eindtoernooi van Oranje. Straten worden versierd, buren kijken buiten samen naar de tv en de wedstrijden worden gezamenlijk beleefd. Dit jaar start het WK echter in november, dus het weer maakt dergelijke feestjes buiten onmogelijk."

Het WK begint op 21 november met de openingswedstrijd tussen Nederland en Senegal. Ecuador en gastland Qatar zijn Oranjes andere tegenstanders in de groepsfase. De finale is op 18 december in het Lusail Iconic Stadion.