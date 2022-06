Technisch directeur Ad Roskam en hoofdcoach Charles van Commenée vertrekken deze zomer na jaren bij de Atletiekunie. Dat bevestigt het tweetal maandag aan De Telegraaf.

De 64-jarige Roskam is sinds januari 2014 in functie bij de Atletiekunie. De één jaar jongere Van Commenée is sinds oktober 2018 hoofdcoach. Ze leidden de Nederlandse atletiekploeg de laatste jaren naar grote successen.

"Dat ik tussen twee Olympische Spelen stop, heeft mijns inziens geen grote consequenties voor Parijs 2024. Ik stapte immers ook halverwege Londen en Rio in. Tot aan Parijs ligt alles grotendeels al vast", zegt Roskam tegen De Telegraaf.

"Ik heb dit werk nu ruim acht jaar gedaan en op een gegeven moment is het dan genoeg. Ik wil het daarnaast graag wat rustiger aan gaan doen, het is best een zware baan. Volgend jaar is het dan aan anderen."

Ook Van Commenée vindt het tijd voor een opvolger. "Ik heb m'n finest hour gehad met super saturday bij de Spelen in Londen en die legendarische atletiekweek vorig jaar in Tokio. Deze zomer wordt weer memorabel en dan is het voor mij genoeg. Het staat bovendien als een huis. Dus Ad en ik kunnen met een gerust hart wat anders gaan doen."

Nederland liet zich zien op Spelen en WK's

Roskam was eerder jaren prestatiemanager bij sportkoepel NOC*NSF. Daarvoor werkte hij in de zwemwereld. Van Commenée was eveneens prestatiemanager bij NOC*NSF, fungeerde in 2008 als chef de mission bij de Nederlandse ploeg en was jaren in dienst van de Britse atletiekbond.

Onder leiding van het tweetal boekte Nederland de laatste jaren veel successen in de atletiek. Op de Spelen van vorig jaar in Tokio werden acht medailles behaald, waaronder twee keer goud voor Sifan Hassan.

Verder was er zilver voor Anouk Vetter, Abdi Nageeye en de estafetteploeg op de 4x400 meter en werd er brons gepakt door Femke Bol, Emma Oosterwegel en Hassan. In 2016 veroverde Dafne Schippers olympisch zilver op de 200 meter. Ook liet Nederland zich de laatste jaren gelden op onder meer de WK atletiek.

Van 15 tot en met 24 juli is in het Amerikaanse Eugene de WK atletiek, waarna van 15 tot en met 21 augustus de EK in München volgt. Na de EK stoppen Roskam en Van Commenée ermee.