PGA Tour-baas Jay Monahan heeft voor het eerst van zich laten horen sinds alle ophef over de nieuwe en omstreden LIV Golf Invitational Series, een reeks zeer lucratieve golftoernooien waar miljarden euro's uit Saoedi-Arabië in omgaan. De Amerikaan is zeer teleurgesteld in alle golfers die zijn overgestapt.

Namen als Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio García, Ian Poulter en Charl Schwartzel zijn inmiddels gezwicht voor het vele geld. Bij ieder toernooi is de prijzenpot 25 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro). Spelers uit de top tien van de wereld blijven de PGA Tour vooralsnog trouw.

"Ik zou elke speler die is vertrokken, of nog overweegt te vertrekken, willen vragen: heb je je ooit moeten verontschuldigen voor je deelname aan de PGA Tour?", zei Monahan zondag in Toronto tegen CBS.

De zeventien golfers die ervoor hebben gekozen om mee te doen aan de LIV Golf Invitational Series, zijn inmiddels geschorst door de PGA Tour. Het betekent dat er geen weg meer terug is voor ze.

"Het is mijn taak om onze trouwe leden, onze partners en de fans van de PGA Tour te beschermen en te verdedigen. Dat is precies wat ik heb gedaan", aldus Monahan, die vindt dat het omstreden nieuwe format geen enkele sportieve meerwaarde heeft.

"Degenen die meerjarige en lucratieve contracten hebben getekend, spelen in een reeks oefenwedstrijden steeds weer tegen dezelfde tegenstanders. De beste spelers zijn nog steeds hier, met miljoenen fans die kijken. Dit is een echte, pure competitie."

Jay Monahan feliciteert Rory McIlroy met zijn toernooiwinst in Toronto. Jay Monahan feliciteert Rory McIlroy met zijn toernooiwinst in Toronto. Foto: AP

Gemotiveerde McIlroy passeert uitgerekend Norman

Monahan deed zijn uitspraken aan de zijlijn van de RBC Canadian Open, die werd gewonnen door Rory McIlroy. De nummer drie van de wereld boekte zijn 21e toernooizege op de PGA Tour en heeft er nu één meer dan uitgerekend Greg Norman, de directeur van de LIV Golf Invitational Series.

McIlroy haalde daar extra motivatie uit. "De man die die nieuwe tour aanvoert, heeft twintig overwinningen op de PGA Tour. Ik stond op gelijke hoogte met hem en wilde hem heel graag voorbij", zei de 33-jarige Noord-Ier.

"En dat heb ik gedaan. Eerlijk gezegd was ik extra gemotiveerd door alles wat er aan de hand is. Ik ben ook wel een beetje trots dat het me is gelukt." Toen McIlroy op de persconferentie werd aangekondigd als 21-voudig toernooiwinnaar, voegde hij daar zelf aan toe: "En één meer dan Norman."

Het eerste toernooi van de LIV Golf Invitational Series werd gehouden in Londen en is inmiddels achter de rug. Er volgen nog evenementen in Portland, Bedminster, Boston, Chicago, Bangkok, Djedda en Miami.