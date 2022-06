Golfster Linn Grant heeft zondag geschiedenis geschreven door als eerste vrouw ooit een gemengd toernooi op de Europese tour te winnen. De 22-jarige Zweedse eindigde bij de Scandinavian Mixed in Halmstad op 24 slagen onder par en was daarmee een klasse apart.

Het Scandinavian Mixed is onderdeel van de Ladies European Tour (LET) en van de DP World Tour, de nieuwe naam van de European Tour bij de mannen. Op de LET was het haar derde overwinning in zes wedstrijden deze jaargang.

De voorsprong van Grant op haar concurrenten was indrukwekkend. Haar landgenoot Henrik Stenson en de Schot Marc Warren werden gedeeld tweede met een score van -15. Niet eerder dit seizoen was het verschil tussen de nummers één en twee op de DP World Tour zo groot.

Grant begon de laatste dag al met een voorsprong en breidde deze zondag nog verder uit. De jonge Zweedse kwam op de afsluitende dag in eigen land tot vijf birdies op de eerste zes holes.

De tweede gemengde editie van de Scandinavian Masters begon met 78 mannen en 78 vrouwen. Ze speelden op dezelfde baan, maar wel vanaf andere tees, wat betekent dat de vrouwen op elke hole minder afstand hoefden te overbruggen.

Linn Grant wordt na de zege geknuffeld door haar caddie, die ook haar partner is. Linn Grant wordt na de zege geknuffeld door haar caddie, die ook haar partner is. Foto: AP

'Voelde als de meiden tegen de jongens'

Voor Grant, die met haar overwinning 3 miljoen euro aan prijzengeld opstrijkt, voelde de overwinning specialer dan haar eerdere toernooizeges. "Natuurlijk was het belangrijkste om de mannen te verslaan", reageerde ze.

"De hele week had ik het gevoel dat het de meiden tegen de jongens was en dat wie die trofee ophaalt, het hele veld vertegenwoordigt." De tweede vrouw, de Engelse Gabriella Cowley, werd gedeeld vijftiende.

Grant hoopt met haar zege iets in gang te zetten. "Het zou mooi zijn als mensen het golf voor vrouwen gaan erkennen, dat meer sponsors naar de LET gaan en hopelijk geeft dit de vrouwentak een zetje."