De Nederlanders Nyck de Vries en Tijmen van der Helm zijn zondag als vierde geëindigd in de LMP2-klasse van de 24 uur van Le Mans. De zege in de beroemde langeafstandsrace in Frankrijk ging voor het vijfde jaar op rij naar Toyota.

De Vries hoorde pas vrijdag dat hij zou gaan racen voor het team TDS Racing als vervanger van Philippe Cimadomo, die na diverse incidenten in de trainingen werd uitgesloten van deelname.

De wereldkampioen in de Formule E begon samen met de achttienjarige debutant Van der Helm en de Zwitser Mathias Beche in de achterhoede, maar het trio werkte zich tijdens de race knap naar voren.

Een podiumplek in de LMP2-klasse leek lange tijd mogelijk, maar uiteindelijk kwamen De Vries, Van der Helm en Beche net tekort voor de derde plek. Die ging nu naar Oliver Rasmussen, Ed Jones en Jonathan Aberdein in een auto van Jota Sport.

Het Britse team pakte met Roberto González, António Félix da Costa en Will Stevens ook de zege in de LMP2-klasse. De tweede plek ging naar voormalig Formule 1-coureur Robert Kubica en zijn teamgenoten Louis Delétraz en Lorenzo Colombo (Prema).

Robin Frijns, die vorig jaar namens Jota Sport de overwinning greep in LMP2-klasse, viel zondag met nog iets meer dan vijf uur te gaan uit in Le Mans. De Nederlander kwam te wijd een bocht uit en schoot tegen de vangrails. Hij stapte ongedeerd uit, maar kreeg zijn Oreca 07-Gibson van het Belgische WRT-team niet meer aan de praat.

Foto: AFP

Toyota wint zoals verwacht met duidelijk verschil

Zoals verwacht ging de overwinning bij de negentigste editie van de 24 uur van Le Mans in de topklasse naar Toyota Gazoo Racing. De Zwitser Sébastien Buemi, de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley en de Japanner Ryo Hirakawa kwamen tot 380 rondes en dat was genoeg voor de winst.

Voor Buemi is het de vierde zege in de 24 uur van Le Mans. Hartley mocht zijn derde overwinning bijschrijven en voor Hirakawa was het de eerste winst.

De tweede auto van Toyota (Mike Conway, Kamui Kobayashi en José María López) eindigde op ruim twee minuten als tweede. Het Amerikaanse Glickenhaus was zoals verwacht geen partij voor de Toyota's. Ryan Briscoe Richard Westbrook en Franck Mailleux werden derde met vijf rondes minder dan de winnaars.

Volgend jaar zal Toyota naar verwachting een stuk meer tegenstand krijgen. Peugeot, Cadillac, Porsche en Ferrari keren dan terug in de strijd om de algehele overwinning.