De Nederlandse hockeysters hebben zaterdag in Hamburg een zwaarbevochten overwinning geboekt op Duitsland in de Pro League. Bij rust keek Oranje nog tegen een 2-0-achterstand aan, maar de ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders won alsnog met 2-3.

Op het kurkdroge veld in het Stadion Am Pfeilshof kende Nederland een desastreuze start. Duitsland brak na zes minuten spelen de ban via Sara Strauss, waarna Sonja Zimmermann na ruim twintig minuten de Duitse voorsprong verdubbelde uit een strafbal.

In het derde kwart poetste Nederland, dat met zijn sterkste spelers aantrad, de achterstand volledig weg. Felice Albers scoorde na een fraaie aanval met haar backhand en sterspeler Lidewij Welten maakte de 2-2 nadat ze de Duitse keeper had omspeeld.

Nederland ging in het vierde en laatste kwart op jacht naar het winnende doelpunt en kreeg loon na werken. Frédérique Matla schoof zes minuten voor het einde de 2-3 binnen, terwijl ze enkele minuten daarvoor het veld nog had verlaten met een hoofdblessure.

Door de overwinning loopt Nederland drie punten in op koploper Argentinië. Het gat tussen beide ploegen is negen punten, al hebben de Argentijnse vrouwen een wedstrijd meer gespeeld. Zondag speelt Nederland opnieuw tegen Duitsland.

De wedstrijden in de Pro League dienen voor Oranje vooral als voorbereiding op het belangrijkste toernooi van dit jaar: het wereldkampioenschap. Nederland is titelverdediger op het toernooi, dat volgende maand in eigen land en in Spanje wordt gespeeld. Dinsdag werd duidelijk dat aanvoerder Eva de Goede op tijd fit is voor het WK na een zware knieblessure.