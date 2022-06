De topduo's Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Katja Stam/Raïsa Schoon hebben zich zaterdag zonder een set te verliezen geplaatst voor de knock-outfase van het WK beachvolleybal in Rome.

Brouwer en Meeuwsen waren in het Italiaanse zand in twee sets te sterk voor de Mexicanen Juan Virgen en Miguel Sarabia: 21-13 en 21-15. Mede dankzij de eerdere overwinning op de Marokkanen Mohamed Abicha en Oussama El Azhari zijn de Nederlanders nu verzekerd van een plek in de volgende ronde.

Ook Stam en Schoon mogen zich opmaken voor de knock-outfase. De Nederlanders, die de wereldranglijst aanvoeren, versloegen in Rome Maria Francisca Rivas Zapata en Chris Vorpahl Villablanca uit Costa Rica: 21-17 en 21-15.

Matthew Immers en Stefan Boermans koersen eveneens af op de volgende ronde. Het Nederlandse duo won zaterdag zijn eerste groepswedstrijd van de Chinezen Wu Jiaxain en Ha Likejiang: 22-20 en 21-19. Immers en Boermans zijn als zevende geplaatst in Rome.

Het duo Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde, dat de eerste groepswedstrijd won, kan zich zaterdagavond verzekeren van een plek in de volgende ronde. Leon Luini en Ruben Penninga komen dan voor het eerst in actie.

Het WK beachvolleybal bestaat uit een groepsfase van twaalf poules met daarin elk vier teams. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie gaan naar de knock-outronde. In 2013 werden Brouwer en Meeuwsen wereldkampioen.