Drievoudig olympisch kampioene kogelslingeren Anita Wlodarczyk moet een operatie ondergaan nadat ze eigenhandig een inbreker had overmeesterd. De 36-jarige Poolse zag hoe iemand probeerde om in te breken in haar auto.

"Ik heb de dief vastgepakt en hem overgedragen aan de politie", schrijft Wlodarczyk op sociale media bij foto's van haar witte auto, waarop te zien is dat bij het achterste portier zwarte vegen en vingerafdrukken zitten.

De atlete, die vorig jaar in Tokio voor de derde keer op rij olympisch kampioene kogelslingeren werd, hield een spierblessure over aan de worsteling. "Maandag moet ik geopereerd worden." Hoe groot de fysieke schade is, is niet bekend.

Wlodarczyk werd ook vier keer wereldkampioen en vier keer Europees kampioen. Ze is in voorbereiding op de WK van volgende maand in de Verenigde Staten. Volgens haar manager is ze minstens een week uitgeschakeld.

"Bedankt Poolse politie, voor de snelle interventie. Ik denk dat ik na mijn carrière in de MMA of UFC ga vechten, net als onze kampioene Joanna Jedrzejczyk, want de inbreker is gewond geraakt", aldus de Poolse met een kwinkslag, doelend op haar landgenote die beide vechtklassen succesvol is.